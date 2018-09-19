KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, askeri ve sivil protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Balcı, yaptığı konuşmada, emperyalist güçlerin Türk ordusunu karşısında defalarca hüsrana uğradığını ve Türk milletinin bundan sonra da ezan sesi duyulan topraklarda yabancı bir bayrağın dalgalanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Balcı, "Kan dökülerek Türk'e vatan olan topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Asil Türk milletinin bağrından çıkan ve tarihi şan ve şerefle dolu Türk ordusu hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. Ordumuza her zaman sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tören, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi öğrencisi Türkan Ülgüdür'ün okuduğu şiirle son buldu.