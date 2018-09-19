KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya, törende yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşellik ve Gazilik' ünvanı verildiğini, o tarihin de yurtta 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü noktasında hayatlarını feda etmeyi göze alarak 'Gazilik' onuruna erişen kahramanları kutladıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Herkesçe çok iyi bilinmelidir ki bu toprakların bir kez daha istila edilmesine asla imkan verilmeyecektir. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilemez değerler olduğunu ve bu değerler uğruna neleri göze alabileceğini gazilerimiz göstermiştir. Şanlı tarihimiz ve zaferlerimiz hiç bir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve zafer günlerinin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman verilmelidir. Şehit ve gazilerimiz Türk toplumun ortak değerleridir."

Lise öğrencileri, törende 'Gaziler Günü' ile ilgili şiir ve kompozisyon okudu.

Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kemal Parlak, daire müdürleri, gaziler ve gazi yakınları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Daha sonra Gaziler Günü dolayısıyla Kırşehir Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehit ve gaziler için dua edildi.



