KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e "gazi" unvanının verilişinin yıl dönümünün "Gaziler Haftası" olarak kutlandığını anımsattı.

Gösterilen üstün cesaret ve örnek alınacak vatan sevgisiyle kazanılan gazilik unvanının, milletin bağımsız ve hür yaşamasının bir gereği olarak nesilden nesile geçen manevi bir değer olduğuna dikkati çeken Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimiz, tarihin her döneminde istiklal ve istikbalinin muhafazası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, bağrından çıkardığı şehit ve gazilerle kutlu varlığını bu zamana kadar devam ettirebilmiştir. Vatanımızın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu göz kamaştırıcı fedakarlıkların, her fırsatta hatırlanması ve hatırlatılması milli bir sorumluluk olarak görülmelidir. Dünle bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın geleceğe vereceği güç, ancak şehit ve gazilerimizin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabilecektir. Bu anlamlı gün aynı zamanda gazilik onuruna, vatanın selameti için gösterdikleri mücadele sonucunda ulaşan evlatlarımıza bir vefa ve şükran borcu olarak da görülmelidir."

Öztürk, ihanet odakları karşısında ördükleri manevi engelle, hain emellerin, şehit kanlarıyla sulanmış topraklara uzanmasına müsaade edilmeyeceğinin kanıtı olan gazilerin, tarihe geçen isimleriyle milletin şaşmaz hafızasından asla silinmeyeceğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve ebediyete intikal eden gazileri, rahmet ve minnetle andığını aktaran Öztürk, "Dün olduğu gibi bugünde, aziz vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye niyeti olanlara karşı yüksek bir milli şuurla mücadele etmiş ve halen hayatta olan bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.