NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özkan, mesajında, şehitlik ve gaziliğin milletin gönlündeki en yüce makamlar olduğunu ifade etti.

Şehit ve gazilerin her zaman milletin haklı gurur kaynağı olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler, yedi düvelin en yıkıcı silahlarına karşı durup bu kutsal coğrafyayı vatan olarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum."