ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Milletin bağımsız olma bilincini, zorluklar karşısında direnme gücünü, tarihini, kültürünü sonraki nesillere aktaran gazilerimiz fedakarlık ve kahramanlık duygularının anıtlaşmış sembolleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şehitlik mertebesi ile anılan gaziliğin, mukaddes değerler uğruna yaralanan kahramanların ulaştığı mertebe olduğunu belirtti.

Birçok vatandaşın Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz darbe de girişiminde şehitlik ve gazilik mertebesine ulaştığına dikkati çeken Topaca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin bağımsız olma bilincini, zorluklar karşısında direnme gücünü, tarihini, kültürünü sonraki nesillere aktaran gazilerimiz fedakarlık ve kahramanlık duygularının anıtlaşmış sembolleridir.

Gaziler Günü dolayısıyla ülkemizin dirliği, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını ortaya koyup şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle yad ederken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ölen gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor ve yaşayan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."