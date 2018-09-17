NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümünün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Türk milletinin kalbinde şehitlik makamıyla birlikte anılan "Gazilik" mertebesinin milletin bağımsızlığı ile kutsal değerleri uğrunda mücadele eden ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahraman vatan evlatlarının hak ettiği müstesna bir derece olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gazilerimizden ve şehitlerimizden aldığımız manevi güçle, içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyerek aynı inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Gaziler Gününü kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



