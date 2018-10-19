KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak bugüne kadar ilçeye muhtarlar ve kamu kurumlarıyla birlikte el ele vererek hizmet ürettiklerini söyledi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında bir restoranda düzenlenen yemekli toplantıda Beyşehir’in mahalle muhtarlarıyla biraraya gelen Başkan Özaltun, görev yaptıkları süre içerisinde Beyşehir’de 'yapılması mümkün değil’ denilen, geçmişte yapılamayan birçok yatırım ve hizmete imza attıklarını belirtti.

Beyşehir’de birçok hizmet gerçekleştirirken amaçlarının sadece vatandaşların duasını almak olduğunu kaydeden Özaltun, şöyle devam etti:

"Bu dualardan muhtarlar ile kamu kurumlarının yöneticilerinin de nasipleneceğini umut ediyoruz. Türkiye’de son dönemde muhtarlık müessesesinin çok önem ve değer kazandığını, ülkenin neresine giderseniz gidin ‘ben de muhtar olmak istiyorum’ diyen pek çok kişiyi görebilmek mümkün. Türkiye’de muhtarlığa değer kazandıran isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız sadece muhtarlara değil, ülkemize bu dönemde bir değer kazandırdı. Bu münasebetle tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, mahalle muhtarlarından asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir, "Bu müesseseden gerek halkın temsilciliği, gerek vatandaşların taleplerini iletmesi noktasında, gerekse huzur ve güveni sağlama noktasında çok daha fazla faydalanılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Salih Özparlak da mahalle muhtarlarına verdiği destek ve katkılardan dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

