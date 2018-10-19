ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Topaca, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, Başkent Muhtarlar Federasyonu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu, Muhtar Dernekleri Federasyonu, Türkiye Muhtarlar Birliği Dernekleri Federasyonu, Kadın Muhtarlar Derneği ve Ankara Muhtarlar Derneği temsilcileri makamında kabul etti.

Muhtarların sorunlarını gündeme getirecek, devletin de muhatap alacağı tek bir yapının faydalı olacağını belirten Topaca, şöyle konuştu:

"Bütün muhtarlar bunu desteklemeli. Böyle dağınık yapılarla bir yere varmak mümkün değil. Zaten şu andaki hüviyetiniz 'dernek', oysa 'birlik' dediğiniz zaman kamu tüzel kişiliği olan, devletin muhtemelen belli bir pay ayıracağı, organları olan, kanunla tanımlanacak bir yapıdır ki o muhtarlığın sorunlarıyla ilgili çalışmayı da doğru yapar diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar ve mahalle konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Topaca, Erdoğan'ın muhtarları çağırması, fikir alması ve düşüncelerini onlarla paylaşmasının önemine işaret etti.

Mahalle muhtarlarının görev tanımının, belediyelerle iç içe bir yapı şeklinde yapıldığını aktaran Topaca, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarlarıyla zaman zaman görüştüğümüzde daha çok belediyeleri ilgilendiren sorunları dile getirdiklerini görüyoruz. Bu nedenle belediyelerle daha fazla ilişki kurulması gerekir. Böyle bir yasa çıkacaksa alanda yaşanan sorunları çözecek bir yasanın çıkması önemli. Herkes görüşünü, bu konudaki yaşadıklarını mutlaka rapor etsin. Temennimiz, bir an önce bir düzenlemenin oluşmasıdır. Bir de mahalle muhtarlıklarının kuruluşu, görevleri, yetkileriyle ilgili ve belediyelerle ilişkileri düzenleyen bir çalışma yapılması gerekir."