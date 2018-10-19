ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki törene, Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile kurum amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu'nun anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Köşebükü Mahallesi'nin muhtarı Muammer Köksal, burada yaptığı konuşmada, muhtarlar gününü kutlayarak, "Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığına, genelgenin yayınlanmasında, emeği geçen federasyon ve konfederasyon başkanlarına, yönetim kurullarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Köksal, şöyle devam etti:

Yerel yönetimlerin, gerek demokratik hayatta oldukları ve oynadıkları rollerle gerek kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişilmesinde yüklendikleri pozisyonlar sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi, köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar, kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Muhtarlar, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlık müessesesi,1829 yılında günümüzde 189 yıllık bir tarihe sahiptir. Muhtarlıklar, Osmanlı’dan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir."

Daha sonra protokol üyeleri, Beypazarı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.



