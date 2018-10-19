KONYA (AA) - AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Konurer, mesajında, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından birini oluşturan görevlerden bir tanesinin de muhtarlık mesleği olduğunu kaydetti.

Şehirleri oluşturan mahallelerin sorumlusu olan muhtarlar, halk ile resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görmekte ve yapılması gereken hizmetlerin gerçekleşmesin de büyük emek sarf etmekte olduklarını belirten Konurer, şöyle devam etti:

"Mahallelerde oluşan her türlü sorunun çözüme kavuşması noktasında fedakarca mücadele eden muhtarlarımız, memleketin kalkınması adına sağladıkları katkılarla takdire şayan kaliteli hizmetlere vesile olmaktadırlar. Üzerine yüklenen sorumluluğun bilinciyle canla başla çalışarak sorumlu oldukları mahallenin gelişmesi için projeler üreten, halkın derdiyle dertlenen, sevinciyle neşelenen, milletimizin temsilcileri olan muhtarlarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Başta Seydişehir’imizin 55 mahallesinde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler yaşamalarını temenni ediyorum."

