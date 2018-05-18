NİĞDE (AA) - Niğde Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Niğde Müzesi konferans salonunda düzenlenen programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Müze Müdürü Fazıl Açıkgöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ve davetliler katıldı.

Müze müdürü Açıkgöz, açılışta yaptığı konuşmada, Müzeler Günü'nün amacının kültür varlıklarının korunması, onarılması, tanıtılması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gerek çalışmaları anlatmak, müzeleri tanıtarak halkın milli, kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek ve kültür varlıklarına sahip çıkarak yurt dışına kaçırılmalarını önlemek olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ise, müzeler önceki dönemde yaşamış medeniyetlerin yaşam tarzları, kültürleri hakkında önemli ip uçları veren önemli deliller teşkil eden unsurlar olduğunu ifade ederek, Niğde Müzesinin 2003'te Avrupa'da yılın müzesi olmaya aday gösterildiğini dile getirdi.

Programda, Sacit Pekak ise önümüzdeki ay turizme kazandırılması planlanan Andaval Kilisesi hakkında sunum yaptı.

Ayrıca, Niğde Müzesi bahçesinde saat 21.00'de Türk Tasavvuf Musikisi konseri verilecek.