KONYA (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Halkapınar'da program düzenlendi.

Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin konmasıyla başlayan program, şehitlik ziyareti ile devam etti.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonunda, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda lise öğrencilerinin şiir, sinevizyon ve tiyatro etkinlikleri sonrasında, 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Halkapınar Kaymakamı Yusuf Meliksah Aydın, programların hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Programa, Halkapınar Kaymakamı Yusuf Meliksah Aydın, Belediye Başkanı Fahri Vardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, kamu kurumlarının müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.