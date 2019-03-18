SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez camisinde düzenlenen programda, sabah namazında şehitler için cami imam hatibi Bilal Başer, Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra tekbirler getirildi, dualar edildi.

Namazın ardından cami cemaatine çorba dağıtıldı.



İlçe Müftüsü İzzet Kendir, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Çanakkale ruhunu anlamak için ülkemizin her tarafında programlar düzenleniyor, biz de bu ruhu yaşamak ve yaşatmak için böyle bir program düzenledik. Çanakkale'de askerlerimiz öğünlerini günlerce çorba, üzüm hoşafı ve bazen bir ekmek parçası ile geçiştirdiler. Rabbim bu aziz millete inşallah daima zaferler nasip eylesin."

