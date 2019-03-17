ANKARA (AA) - AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Şehitlerimizi sadece anmak yeterli değil, bastığımız her karış toprakta onları düşünmek, değerlerini bilmek lazım." dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkmen, Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalması için her karışının şehit kanlarıyla sulandığını anımsattı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Türkmen, "Şehitlerimizi sadece anmak yeterli değil, bastığımız her karış toprakta onları düşünmek, değerlerini bilmek lazım." ifadelerini kullandı.

Türkmen ayrıca seçimlere çok kısa bir süre kaldığını dile getirerek "Tüm AK Parti, MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca en büyük teşekkürü Çankaya'ya sakladım. Gerçekten sevgi dilini kullandığımız bir seçim süreci geçiriyoruz. Sokaklardayız, onların duygularını paylaşıyoruz. Benim için muhteşem bir tecrübe oldu. 31 Mart için çok heyecanlıyım, sandıktan sürpriz bir sonuç çıkacak bunu bekliyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, sanatçı Sırrı Ali Talay'ın seslendirdiği Çanakkale Türküsü'ne eşlik eden Türkmen, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.