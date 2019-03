18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çanakkale'de 104 yıl önce yazılan destanla tüm dünyaya "vatan sevgisi ve bağımsızlık" adına en net cevabın verildiğini bildirdi.

Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatan topraklarını korumak ve mukaddes sayılan değerleri çiğnetmemek için düşmana göğsünü siper ederek canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

İnsanlık tarihinin bilinen bütün dönemlerinde güçlü devletler kuran Türk milletinin toplumsal huzuru ve barışı tesis ederek hükmettiği topraklara düzen, istikrar ve adalet getirdiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Zaman zaman zor süreçlerden geçen milletimiz, gücünün kırıldığı durumlarda dahi üzerinde oynanan oyunları bertaraf ederek eşsiz zaferler kazanmıştır. Bu zaferler, vatanın bekasını her türlü değerin üzerinde gören, büyük bir azim ve inançla mücadele ederek şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde kazanılmıştır. Yedi düvele karşı mücadele verdiğimiz Çanakkale Savaşı'nda, tüm benliğimizi ortaya koyarken kahraman ecdadımız dünyayı kendilerine hayran bırakan eşsiz bir mücadele örneği sergilemiştir. Ülkemizin gelişip büyümesine katkıda bulunan her yeni nesil bu milli ruh ile yetişmekte, sınırlarımız içinde ve dışında yuvalanmaya çalışan her türlü terör faaliyetlerine 'Çanakkale Ruhu' ile karşı koymaktadır. Çanakkale'de 104 yıl önce yazılan destanla, tüm dünyaya vatan sevgisi ve bağımsızlık adına en net cevap verilmiştir."

Akın, "Bu duygularla, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle, vatan topraklarımızı canları pahasına savunarak milletimize emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.