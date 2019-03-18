18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde, Çanakkale Şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Atatürk Parkı’ndaki düzenlenen törende, Kaymakam Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Tören daha sonra Çubuk Halk Eğitim Merkezi’nde devam etti.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen buradaki program İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda şehit babası Akif Topal, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Çanakkale zaferinin önemine işaret eden Topal, dünya tarihinin bir dönüm noktası olan Çanakkale zaferinin azmin bir mücadelesi olduğunu söyledi.

Daha sonra program "Çanakkale Şehitleri"ne adlı şiirin okunması, öğrenciler tarafından Çanakkale şiirleri ve türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti. Sinevizyon gösterisinin ardından yine öğrenciler tarafından "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro gösterisi yapıldı.

Programın sonunda Çanakkale temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Sezer tarafından çeşitli ödüller verildi.

Törene ilçe KaymakamI Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşcu, Cumhuriyet Halk Partisi Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokcan, AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, İyi Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydos, davetliler, şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı.