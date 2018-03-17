18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özaltun, mesajında, 18 Mart 1915'in Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Çanakkale Destanı'nı yazan binlerce şehidi minnetle andıklarını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Türk milleti her zaman parlak zaferlere imza atarak tarihe her zaman yön vermeyi bilmiştir. Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne göz diken hain emeller Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve kahraman Türk askerinin destanlaşan ruhu ile amacına ulaşamamıştır. 18 Mart 1915, bağımsızlığımızı milli karakterimizin değişmez bir parçası olarak bütün dünyaya gösterdiğimiz şanlı destanımızın tarihidir."