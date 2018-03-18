18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dönümü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla verilen yemeğe katıldı.

Bir otelde şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe,, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, rektörler, vali yardımcıları, kaymakamlar, mülki ve askeri erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile şehit yakınları katıldı.

Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada devlet ve millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize minnettar olduğunu söyledi.

103 yıl önce Çanakkale'de ecdadımızın yazdığı destanı anıp yaşatmak için herkesin üzerine önemli görevler düştüğünü belirten Kamçı, şöyle konuştu:

"Atalarımızın yazdığı destanın yıl dönümünde şehitlerimizi saygıyla minnetle anarken siz değerli şehit yakınlarıyla bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğumu dile getirmek isterim. Çanakkale'de mücadele eden ecdadımızın kahramanlık ve fedakarlıklarını anıp yaşatırken, onlardan aldığımız emaneti korumak ve vatanımızı ebediyete kadar yaşatmak uğruna hepimizin üzerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Gerek kurtuluş mücadelemizde gerekse iç güvenlik harekatında bir çok şehidimiz ve gazimiz oldu. Sınır güvenliğimizin temini için son derece önemli ve yaklaşık 2 aydır devam eden Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda da ne yazık ki şehit ve gazilerimiz oldu. Devletimiz ve milletimiz için bu önemli operasyonun zaferle sonuçlanmasını yüce Rabbimizden temenni ediyoruz. Şehitlerimiz devlet ve millet olarak baştacımızdır. Şehitlerimizin yakınlarını ailemizin birer ferdi olarak görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz."







