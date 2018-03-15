18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

ESKİŞEHİR (AA) - Çanakkale-Ankara 21'inci Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Ankara'ya gönderilmek üzere Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan koşuda, emanetleri taşıyan Bilecikli sporcuların gelişi nedeniyle Eskişehir-Bursa Karayolu Çukurhisar mevkisinde tören düzenlendi.

Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağından oluşan emanetler, sporcular tarafından Ankaralı atletlere teslim edilmek üzere yola çıktı.