18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda, "Çanakkale ve Türk...