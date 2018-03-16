SİVAS (AA) - Zara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda, "Çanakkale ve Türk Kahramanları" konulu tiyatro gösterisi sahnelendi.
Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği etkinlikte, "Çanakkale Geçilmez" isimli sinevizyon gösterimi de yapıldı.
Çanakkale temalı şiirlerin okunduğu programda, ilçe protokol üyeleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam Vekili Mehmet Sayın, ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.