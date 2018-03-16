NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle ilçede yürüyüş düzenlendi.

Program, Çanakkale Şehitleri ve Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Derinkuyu Müftüsü Ramazan Gökmen tarafından edilen dua ile başladı.

Hükümet Konağı binası önünde toplanan vatandaşlar şehitler için Hakkı Atmulu Kültür Parkı'na kadar yürüdükten sonra, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı ve Derinkuyu Kaymakam Vekili Ahmet Soley, Belediye Başkanı Ahmet Balcı, Garnizon Komutanı Başçavuş Hanifi Ok, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksoy, CHP İlçe Başkanı Yavuz Çataltepe ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş, katılımcılara yemek ikramının ardından sona erdi.



