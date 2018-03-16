KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Kamçı, mesajında, vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milletinin sahip olduğu özelliklerle dünya üzerinde saygın bir konum edindiğini belirtti.

Türk milletinin, onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir millet olduğunu anımsatan Kamçı, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz, saygın ve örnek kişilikleriyle gönüllerde yaşayacak, onların kahramanlıkları, mücadeleleri ve cesaretleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yüreğimizdeki vatan, millet, bayrak aşkı ve insan sevgisi ile ülkemizi hep birlikte en iyiye, en güzele, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Devlet ve millet olarak hiç kimsenin milli birlik ve beraberliğimizi bozmasına fırsat vermeyeceğiz.

Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."