NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Türk tarihinde, 18 Mart 1915'in bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın hikayesi olduğunu ifade etti.

Çanakkale Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı'nın en önemli askeri faaliyeti ve Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından birisi olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Hiç düşünmeden canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten kahraman ecdadımız, iman dolu göğsünü siper etmiş, din ve vatan uğruna şehit olmayı şeref bilmiş, vatan sevgisini, cesaretini, azmini ortaya koymuştur. Sahip olduğu yüksek ahlak ve medeniyet anlayışının yansıması olarak Çanakkale Savaşında düşmanından bile esirgemediği şefkat ve merhametiyle savaşın da bir hukuku olduğunu tüm insanlığa göstermiştir."

Şimşek, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.