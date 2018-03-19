YOZGAT (AA) - Sarıkaya ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Mustafa Bali, açılışta yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin sadece kazanılmış bir savaş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiştir. Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamı bu savaşın kazanılmasıyla mümkün olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kaderini olumlu yönde etkilemekle kalmayıp Dünya milletinin düşünce yapısının da değişmesine sebep olmuştur." dedi.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa, Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Deveci, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Komiser Yardımcısı Yasin Yamur, Müftü Emrah Kandemir, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.