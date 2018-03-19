ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesince Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Çubuk Cami Kebir imamlarından Nuri Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Okul müdür yardımcılarından Sezai Nur Olcay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çanakkale destanıyla ilgili şiirler okundu.

Okul öğrencilerinin hazırladıkları "Çanakkale" isimli piyes, okul korosu öğrencileri tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri eşliğinde oynandı.

Çanakkale Savaşı üzerine yazılan türkülerin de seslendirildiği etkinlikte, ilçenin şehitleri için hazırlanan video gösterildi.

"Çanakkale'den Afrin'e" konulu mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam İbrahim Çenet ve Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından hediyelerin verilmesinin ardından "Çanakkale Savaşları"nı anlatan oyun sahnelendi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, kurum müdürleri ve veliler katıldı.