18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Karakeçili Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen mücadelenin adı olduğunu söyledi.

Köroğlu, "Çanakkale savaşmak değil, ölümde yarışmak, sadece savunma değil, muhteşem bir maziye sadakattir. Çanakkale Zaferi zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, şiirlerin okunması, tiyatro ve "Çanakkale Geçilmez’" adlı oratoryo ile son buldu.