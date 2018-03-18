KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Astsubay Ali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, "Türk tarihinde altın harflerle yazılı Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinci ve üzerinde huzurla, güvenle yaşadığımız kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin, şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmışlardır." dedi.

Törene, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.