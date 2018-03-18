ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk bırakma törenine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Savcısı Kübra Nur Kızar, Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu ile siyasi parti ilçe başkanları, öğrenciler ve okul müdürleri katıldı.

Çelenklerin sunulmasının akabinde, törende hazır bulunan şehit anneleri ve babalarının tek tek ellerini öpen Kaymakam Ekinci, belediye başkanı, şehit anne ve babaları ile yakından ilgilendi.

Atatürk Parkı içinde Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından düzenlenen törende ise halka, hoşaf, kızarmış ekmek ikram edildi.

TÜRKAV Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin, yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitleri ile tüm şehitleri unutmanın mümkün olmadığını, 1914-1915'lerde atalarının orada desten yazarak Çanakkale'yi geçilmez kıldıklarını ve bu toprakları bize vatan yaptıklarını söyledi.

Aytekin, Çanakkale'de Mehmetçiğin karavanası olan üzüm hoşafı ve kuru ekmeği, tüm protokole ikram ederek, şehitlere saygı ve minnettarlıklarını bir kez daha gösterdiklerini dile getirdi.