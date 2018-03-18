NEVŞEHİR (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Gülşehir, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde törenler yapıldı.

Gülşehir ilçesindeki tören, Kaymakam Çağlar Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Hükumet Konağı önünde toplanan vatandaşlar, Kaymakam Tekin ile birlikte Gülşehirliler Şehitlik Parkına kadar yürüdü.

Burada Gülşehir'in son şehidi Şahin Kaya'nın kabri ziyaret edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi.

Burada konuşan Tekin, Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında bir kez daha tüm şehitleri rahmetle, minnetle yat ettiklerini söyledi.

Milli ve manevi değerleri, vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletinin, Çanakkale'de olduğu gibi bu günde Afrin bölgesinde aynı mücadeleyi verdiğini belirten Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ordusu ve milletiyle tek yürek halinde, bölücü faaliyetler ve bunları destekleyenlere karşı mücadele etme azim ve kararlılığında olacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümünde tüm şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz, ruhlarınız şad olsun." diye konuştu.

Şehit yakınları ile gazilerin ilgi gösterdiği programa, Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, Emniyet Müdürü Süleyman Eroğlu, Jandarma Komutanı Teğmen Kürşat Tıraş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Ürgüp

Ürgüp ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan program, Ürgüp Belediyesi Sinema ve Kültür Merkezi'nde anma programı ile devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gölge tiyatrosunun sahnelendiği program, hoşaf ikramı ve "Çanakkale" konulu resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Programa, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, Garnizon Komutanı Timur Budak, Jandarma Komutanı Okan Özcan, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Derinkuyu

Derinkuyu ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Hükumet Konağı önünde Vali Yardımcısı ve Derinkuyu Kaymakam Vekili Hasan Erkan ve Belediye Başkan Vekili Ali Sayın tarafından Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan program, Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda anma programıyla devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda şehitler için dua edildi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program, Derinkuyu Mezarlığı'nda şehit mezarlarının ziyaretinin ardından, şehit yakınlarına yemek ikramının ardından son buldu.



