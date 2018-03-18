ANKARA (AA) - Türkmen Dostluk Hareketi Derneği (THD) Başkanı Atila Şimşek, "Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Türk vatanını işgal etmek isteyen düşmanı vatan sevgisi ve ruh kudreti ile durdurmayı başarmıştır." dedi.

THD üyelerinden oluşan bir grup, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle Anadolu Meydanı'nda toplandıktan sonra Anıt Caddesi üzerinden Anıtkabir'e kadar yürüdü.



THD Başkanı Şimşek, yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasında, sevdiklerini geride bırakıp istiklal ve vatan uğruna mücadele eden Çanakkale şehitlerini minnetle andıklarını belirtti.

Türk ordusunun, 103 yıl önce Çanakkale'de düşmanın sayı ve silah üstünlüğüne cesaret ve imanla karşı koyduğunu söyleyen Şimşek, şehit ve gazilerin Türk gücüne karşı durulamayacağını bütün dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Şimşek, "Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Türk vatanını işgal etmek isteyen düşmanı vatan sevgisi ve ruh kudreti ile durdurmayı başarmıştır." dedi.

THD üyeleri, açıklamanın ardından, sloganlar atarak Anıtkabir'e kadar yürüdü.