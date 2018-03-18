KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ve Yahşihan ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşili'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bahşili İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden törende, şiirler okundu ve "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo sunuldu.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Ercan Erçayan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kadir Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Güner Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Bahadır Dülger, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Yahşihan

Yahşihan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni yapıldı.

Törende, Kaymakam Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt ve Mühimmat Ana Depo Komutanı Albay Ahmet Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gün dolayısıyla Şehit Osman Yıldırım İlkokulunda düzenlenen programda da öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler düzenlendi.

Program sonunda katılımcılara Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçik'in tayını üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.