KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

CHP Kayseri il örgütü, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program gerçekleştirdi.

Programın açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, programda yaptığı konuşmasında, Çanakkale Savaşı'nın, tarihin akışını değiştirdiğini belirterek, "Bağımsız, özgür ve demokratik bir Türkiye'nin temellerini atan uzun yürüyüşün en önemli duraklarından biri olan Çanakkale Deniz Savaşı'nın 103. yıl dönümünde, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Program sonunda vatandaşlara hoşaf ikram edildi.