18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aydın, mesajında, "Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan ve 103. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Ata topraklarımızı yedi düvele karşı savunduğumuz Çanakkale, Anadolu insanının iman dolu yüreğindeki mayadır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin milletin şehadet arzusunda adeta bir sembol olduğuna atıfta bulunan Aydın, mesajında şunlara yer verdi:

"Tarih bize önemli ve zor bir görev yüklemektedir. Son kale Türkiye'dir. Bu bilinci yaymak ve sadece ülkemiz değil, mensubu bulunduğumuz İslam coğrafyasında söz sahibi olarak akan kana 'dur' demek zorundayız. Biz Çanakkale şehitlerinin torunları olarak onların emanetinin arkasındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde bu vatanı, bayrağı ve istiklali bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, geçmişten bugüne gerek istiklalimiz gerekse bölünmez bütünlüğümüzü müdafaa uğruna kendini feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."