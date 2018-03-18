ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çubuk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam İbrahim Çenet ve Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından anıta çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gün dolayısıyla Çubuk Şehitliği'nde de tören düzenlendi.

Şehit yakınları, gaziler ve daire amirlerinin katılımıyla düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Çenet, burada yaptığı konuşmasında, 18 Mart 1915'te, tarihte eşine rastlanmayacak bir kahramanlık sergilendiğini belirtti.

Belediye Başkanı Acehan da tüm şehitleri rahmetle ve minnetler andıklarını ifade ederek, "Devlet ve millet olarak ne yapsak şehit anne ve babalarının hakkını ödeyemeyiz. Çanakkale’den Afrin’e şehitler, bu milletin ve devletin varlığının yegane sebebidir." dedi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ise Mehmetçik'in Suriye’nin Afrin bölgesinde gösterdiği başarılarla Türk devletinin ve milletinin gücünü bir kez daha dosta düşmana gösterdiğini söyledi.

Törende, Çubuk Müftüsü Muharrem Genç tarafından dua edildi ve şehit mezarları ziyaret edildi.

Katılımcılar, Çubuk Şehitliği'ndeki programın ardından Paşa Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini de ziyaret etti.

- Kahramankazan

Kahramankazan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende, öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi’ni konu alan şiirler okudu ve Kahramankazan Şehitler ve Gaziler Derneği Onursal Başkanı Özcan Altunel ile Mürted Hava Meydan Komutanlığı Hava Ulaştırma Üsteğmen Şerif Kartal birer konuşma yaptı.

Gün dolayısıyla ayrıca şehitlikte anma programı düzenlenerek, şehitler için Kur’an okundu, mezarlarına çiçek bırakıldı.

Törene 15 Temmuz gazilerinden 72 yaşındaki Mustafa Zorova (72) da tekerlekli sandalyeyle katıldı.

Zarova, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale’de olduğu gibi kendilerinin de 15 Temmuz’da bedenleriyle tankın topun tüfeğin karşısında durduklarını ifade ederek, "Ezanımız dinmedi, bayrağımız inmedi. O gece bana 3 kurşun sıktılar. Dedim onlara 'sizin kurşununuzla ölmeyiz biz.' 'Bize tetik çektiğiniz o elleri kıracağız.' dedik ve kırdık da inşallah." diye konuştu.

- Kızılcahamam

Kızılcahamam'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Perihan Erdoğan Ortaokulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından "Şehitler Ağacı"na kadar yürüyüş yapıldı ve dua edildi.

Gün dolayısıyla Kız İmam Hatip Lisesi Salonunda da anma programı düzenlendi.

Programda öğrenciler tarafından "Çanakkale" konulu tiyatro gösterisi sahnelendi ve müzik öğretmeni Serap Şahan yönetiminde Çanakkale türküleri seslendirildi.

Programda, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.