18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

ÇORUM (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Çorum, Çankırı, Sinop, Samsun, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Çorum'da Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra şehitlerin ruhu için dua etti. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Şehitlikteki törenin ardından Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programda Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale" oratoryosu seslendirildi.

- Çankırı

Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasından sonra Vali Hamdi Bilge Aktaş, şehitlik defterini imzaladı.

Törene, Vali Aktaş, Belediye Başkan Vekili Durmuş Karataş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, daha sonra 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke, burada Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitleri şükran, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Şehitlerin bütün milletin evladı olduğunu belirten Teke, "Onlar bugüne kadar sadece sizin evlatlarınızdı. Şehit olduğu andan itibaren bütün milletin evladı oldular. Kıyamet sabahına kadar bu topraklarda yaşayan her insanın üzerinde hakları olacak. Herkes onları dualarında yad edecek. Biz iman etmek için ilk şartımızın şehadet olduğunu biliriz. Bir insanın iman ettiğinin ilk alameti kelime-i şehadettir. Fakat bazı insanlar canları ile şehadet ederler, biz onlara şehit diyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunmasının ardından oratoryo seslendirildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Vatan ve Şehitlerimiz" konulu resim sergisi açıldı.

- Sinop

Sinop'ta şehitlikte düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler adına saygı atışı yapıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Hasan İpek, yaptığı konuşmada, "Çanakkale Geçilmez" denilerek bir kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

Tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek vatan ülküsünden şehitler verilse de vazgeçilmeyeceğini vurgulayan İpek, "Aziz şehitlerimiz, kendi canlarınızı vererek vatan yaptığınız bu topraklar ve aziz milletimizin gönülleri sizlerin ebedi istirahatgahınızdır. Sizlerin huzurunda saygı ile eğiliyor ve dualarımızla şefaatinizi diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali İpek'in yanı sıra Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Çakırca, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, kurum müdürleri, askeri ve mülkü erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Samsun

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikteki anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.



Vali Osman Kaymak, Çanakkale Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

Konuşmanın ardından Vali Kaymak ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da Şehitler Anıtı'ndaki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz, Şehitlik defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Çanakkale'de büyük bir kahramanlık örneği gösterildiğini söyledi.

Türk ordusunun Çanakkale'de olduğu gibi Afrin'de de siperlerde olduğuna işaret eden Karadeniz, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve huzuru için bu kez vatan sınırlarının dışında mücadele ediyorsunuz. Böylece milletimize yönelik tehditleri daha ülke sınırlarına girmeden bertaraf etme mücadelesi içindesiniz. Biz biliyoruz ki tıpkı 18 Mart 1915'te olduğu gibi zafer yine yakındır ve bizim olacaktır. Aziz şehitlerimiz emanetleriniz milletimizin güvencesindedir. Onlar milletimizin emanetleridir. Bizler sadece sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizler rahat uyuyunuz. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kastamonu Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker anısına fidan dikildi.



Törenin ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program izlendi.

- Amasya

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliğine çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Varol, buradaki konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu eşliğinde katılımcılar, şehitler için dua ederek mezarlara karanfil bıraktı, şehitliğe fidan dikti.

Törende, iki bin karanfilden yapılan Türk bayrağı dikkati çekti.

- Tokat

Tokat'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Derneği'ne ait çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Ömer Toraman, Şehitlik defterini imzalayarak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurguladı.