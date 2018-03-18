İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, vatan uğruna şehit olan tüm askerleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Erdem, Çanakkale'de millet olarak bir tarih yazdıklarını belirterek, "18 Mart'ı unutmadık, unutmayacağız. Çanakkale Deniz Zaferi, dünya tarihinde de yer alırken bizim tarihimizde de altın sayfalardan birisi. Mehmetçiğimiz, memleket için gözlerini hiç kırpmadan canlarını feda ederken, arkada bıraktıklarını da düşünmüyorlar. Önce vatan, önce bayrak, önce istiklal diyerek dini mukaddesatı adına canlarını feda ediyorlar. Ne mutlu onlara." dedi.

Çanakkale ruhunu millet olarak yaşadıklarını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Milli tarihimizi sayfa sayfa okuyup çocuklarımıza aktarmalıyız. Tarih parayla satılmaz. Tarih şehit kanlarıyla yazılmıştır. Onun için bu tarihe hizmeti bir vatan borcu olarak görüyoruz. Çanakkale'de can veren Mehmetçikler vatansız, devletsiz ve bayraksız olunmayacağına inanıyorlardı. İstiklal Harbi'nin her safhasında o askerler canlarını feda etmemiş olsalardı şu anda İstanbul'da bizler var mı olacaktık, var olsak bile esir mi olacaktık, yoksa bir başka devletin tahakkümünde mi yaşayacaktık?

Komşu ülkelerde yaşanılan dramlar ortada. Yıllardır Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de, Irak'ta ve Suriye'de yaşanılanlar bize şunu söylüyor; devletine, vatanına, bayrağına, özgürlüğüne, geleceğine sahip çıkacaksın. Millet olarak bu duygularla tarih boyu bir ve beraber olduk. Çanakkale ruhunun bize vermiş olduğu çok önemli bir mesaj daha var. Ne zaman devlet ve vatanımız tehlikeye düşerse milletçe ayağa kalkıyoruz. 15 Temmuz'da da gördük bunu. Bu ruhu unutmamamız gerekiyor."

Program, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk halk müziği ve tiyatro ekibinin tiyatral gösterisi eşliğinde Çanakkale türkülerinin söylemesiyle sona erdi.

Tören sonunda vatandaşlara üzüm hoşafı ikramı yapıldı.

Öte yandan programa Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.