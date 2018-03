18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'daki ilk tören, Hamitler Garnizon ve Polis şehitliklerinde gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üst düzey asker, polis ve bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri törende hazır bulundu.



Küçük ve diğer protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra ikinci tören için Pınarbaşı Şehitliği'ne geçildi.



Vali Küçük, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri minnet ve şükranla andıklarını söyledi.



Türk milletinin şehitlere çok şey borçlu olduğunu ifade eden Küçük, "Bundan 103 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' sözünü, tarihe altın harflerle yazdıran kahraman şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bundan sonra da tabii İstiklal Savaşı şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimizi de yad ediyoruz. Bu ülkenin insanları vatanına, bayrağına, istikbaline sahip çıkmak için her zaman ve her şartta, canını seve seve feda etmiştir, feda etmesini bilmiştir." dedi.

Burada da Küçük ve protokol üyeleri, şehit ailelerine sabır diledi, mezarlara karanfil bıraktı.

- Eskişehir

Eskişehir'de, Hava Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın şehitliğe çelenk bırakmasının ardından dua edildi.

Şehit mezarları gezildikten sonra sona eren törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, mülki ve idari erkan, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

- Kütahya

Kütahya Hava Şehitliği'ndeki tören, protokol üyelerince çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kütahya Hava Er Eğitim komutanlığını temsilen konuşan Hava Piyade Yüzbaşı Can Ağaç, Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlığı uğruna en kutsal varlıklarından fedakarlık etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitler ile kahraman gazileri şükran ve rahmetle anıldığını dile getiren Ağaç, "Türk milleti, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük kutsal vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır." diye konuştu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği program, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Yarbay Hasan Acar, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin, bugün bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiğinin, Türk birlik ve beraberliğinin kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya öğretildiğini söyledi.



Tarih boyunca, Türk milletiyle her türlü zaman, mekan ve şartlarda sinsice uğraşan dahili ve harici düşmanların olduğunu ve Türk milletinin her seferinde bu düşmanları alt etmeyi başardığını ifade eden Çetin, ''Bugün, yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanın yok edildiği, her karış toprağımızın kanımızla yıkanarak düşmandan temizlendiği kutlu gündür.'' dedi.



Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Vali Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Belediye Başkanı Yağcı, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua okundu. Daha sonra Büyükakın, şehitlik defterini imzaladı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda ise 15 Temmuz Anadolu Lisesi tarafından program sunuldu.

- Balıkesir

Balıkesir Garnizon Şehitliği'ndeki törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesinin çelenk sunumuyla başladı.

Törende, Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkati çeken bir konuşma yaptı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da şehitlik defterini imzaladı. Tören sonrası Vali Yazıcı ve protokol üyeleri ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bırakarak dua etti.

Buradaki törenlerin ardından tören, tarihi Balıkesir Lisesi'nin önünde devam etti. Program çerçevesinde, eski Balıkesir Lisesi olan Güzel Sanatlar Fakültesi binası önünde liseli izcilerin o dönemdeki gibi fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada liseliler, 103 yıl önce olduğu gibi Enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katılanları yıllar öncesine götürdü. Balıkesir Liseliler Derneği yöneticileri de o dönemin komutanları gibi giyindi. Daha sonra dönemin askerlik şubesinden sülüslerini alan Balıkesir Lisesi izcileri, tren garında düzenlenen temsili uğurlama töreniyle Çanakkale'ye gönderildi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova'daki ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit aileleri adına şehit eşi Bahar Ada ile Yarbay Didem Özdarcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki tören, Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zekeriya Emin Yıldız"ın "Bu Vatan Kimin?" adli şiiri okumasıyla tamamlandı.

Yalova Şehitliği'nde devam eden program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı ile başladı. Protokol üyeleri ve şehit alileri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Müftüsü Turgut Açari tarafından dua edildi.

Yalova'daki program, şehit aileleri ile gazilere Yalova Valiliği tarafından Uygulama Oteli'nde verilecek yemek davetiyle sona erecek.