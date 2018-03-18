NİĞDE (AA) - Niğde’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolasıyla tören düzenledi.

Şehitlik Anıtı'na çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Jandarma Komutanlığı tören birliği saygı atışı yaptı.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın dünyaya savaş ahlakının ve hukukunun öğretildiği müstesna bir mektep olduğunu söyledi.

Çanakkale'de milletimizin varlığına kast eden hayasız akınlar karşısında unutulmayacak bir insanlık dersi verildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Allah Allah nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçik, yaralı düşen düşmanını sırtında taşıyarak kendi suyundan yüce bir merhamet sergilemiştir. 18 Mart 1915’de Çanakkale’nin geçilmeyeceğini göstermişlerdir. Niğde’den vatan hainlerine sesleniyoruz, doğuda hendek kazan hainler, yollara bomba döşeyen şerefsizler, 15 Temmuz’da darbe yapmaya kalkışan münafıklar, gezi kalkışması yapan serseriler bizi karşınızda milli ruh taşıyan milleti göreceksiniz."

Törene katılanlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik alanında yapılan törenin ardından etkinlik, Kültür Merkezi’nde devam etti.

Niğde Şehitliği’nde yapılan törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.