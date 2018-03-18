KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Öztürk, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen aziz milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanı olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Çanakkale'deki topyekun direniş, kutsal bildiğimiz mefhumların korunması için asil Türk evlatlarının kendilerini feda etmekten asla çekinmedikleri tarihi ve emsalsiz bir meydan okumadır. Çanakkale Zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, izzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topluca ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Bu zafere ulaşarak vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."