ANKARA (AA) - Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla sabah namazında anma programları gerçekleştirildi.

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü, "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Şehitlerimize Vefa Borcumuz" adlı programı kapsamında Kızılcahamam Merkez Aşağı Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, tesbihat ve hatim duaları yapıldı.

Ankara İl Müftü Yardımcısı Ali Gülden tarafından yapılan konuşmanın ardından, 18 Mart Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin yemeği olan bulgur çorbası katılımcılara ikram edildi.

Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve vatandaşlar katıldı.



- Beypazarı

Beypazarı ilçesinde de İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazında organize edilen program, Cemiyet Evleri Camisi'nde yapıldı.

Mevlit okunması, 250 hatim duası ve Fetih duası yapılmasının ardından, TSK'nın Afrin’e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"ndan zaferle dönmesi, gazilerin sağlığına kavuşması için dua edildi.

Program, İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Peşe’nin yaptığı dua ile son buldu.



Ardından Caminin altıda bulunan salonda, sabah namazı buluşmasına katılan cemaate, burada çorba ikramında bulunuldu.



Beypazarı Kaymakam Kadir Ekinci de Peşe başta olmak üzere din görevlilerine teşekkürlerini sundu.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve vatandaşlar katıldı.