18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, "Bugün şanlı tarihimize altın harflerle işlenen Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur gününde fedakarlık ve feragat timsali şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehit ve gazi olan isimli-isimsiz tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. Onların onurlu duruşları ve insanüstü mücadeleleriyle hürriyetimizin ve istiklalimizin ölümsüz sembolleri olmuşlardır. Bu yüksek manevi ruh ve milli şuur, milletimizin ve ordumuzun tarih boyunca güçlü orduları dize getirmesini mümkün kılmıştır.

Milletimiz, Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir destan yazmış 'Çanakkale geçilmez' dedirtmiş, genciyle yaşlısıyla vatanın her köşesinden gelen evlatlarımız milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koymuş, kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer ile tüm dünya milletleri Türk’ün yeniden dirilişine şahitlik etmiştir."

Gül, mesajının sonunda, "Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılar sunuyorum." ifadelerine yer verdi.