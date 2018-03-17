ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Duruay, mesajında Çanakkale Zaferi'nin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Savaşı'nda Türk milletinin bir destan yazdığını belirten Duruay, mesajında şunlara yer verdi:

"Çanakkale Zaferi dünya tarihinin akışını değiştiren Türk milletinin dirilişine vesile olan kutlu bir zaferdir. Çanakkale yedi düvele meydan okuyan Türk milletinin bu topraklarda bin yıl daha varız dediği en büyük kahramanlık destanlarından biridir.

Dün Çanakkale'de çelik zırhlılara karşı Türk milletinin bekası için şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimiz, bizim için ne kadar önemli ve mübarek ise şu günlerde yine aynı amaç uğrunda Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen askerlerimiz de bizim için aynı derecede mübarektir. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin."