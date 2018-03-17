KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Yıldız, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasıyla, Türklerin tarih sahnesinde ilelebet var olacağını kanıtladığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen ecdadımızdan emanet aldığımız bu toprakları canımızdan aziz bilerek, bu vatan için şehit düşen yüz binlerce kahramanımızı yüreğimizde saygıyla yaşatmak ve bizden sonraki nesillere ise bu güzel toprakları sonsuza kadar barış ve huzur içinde dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü için kendini bu yola adayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve kanlarını hiç tereddütsüz bu vatan uğruna döken tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."



- AK Parti Kayseri İl Başkanı Özden

Özden, yayımladığı mesajında, Türk milletinin tarih boyunca vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak gurur kaynağı olan büyük zaferlere imza attığını bildirdi.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin var oluş mücadelesinde eşsiz bir yere sahip olduğunu kaydeden Özden, şunları aktardı:

"Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlamışlardır. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların emanetine kararlılıkla sahip çıkacaktır.

Birlik ve beraberliğimiz ile bu ruhu koruduğumuz sürece inanmalıyız ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

- KTO Başkanı Hiçyılmaz

Hiçyılmaz, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milleti için bir hayat memat meselesi olduğunu ve milli mücadeleye giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olduğunu aktaran KTO Başkanı Hiçyılmaz, mesajında şunlara yer verdi:

"Vatanımızı işgal etmek amacıyla 103 yıl önce birleşen yedi düvelin, bugün de aynı hain oyunlara giriştiği görülmektedir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kastedenler yine üzerimize gelmektedir. Ancak, tüm bu oyunların milletimizin basireti ve devletimizin gücü ile hüsrana uğratılacağından, küffara karşı yeni zaferler kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."