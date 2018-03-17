SİVAS (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi.

Sivas Valiliğince düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüş Dört İşletme Kavşağı'ndan başladı.

Yaklaşık 2 bin kişi sloganlar eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, pankartlar ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin önemine değindi.

Çanakkale ruhunun hala var olduğunu dile getiren Gül, "O zaman da tek amacımız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı, şimdi de tek amacımız ay yıldızlı bayrağı hür bir şekilde dalgalandırmak." dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okunarak, tüm şehitler için dua edildi.

Yürüyüşe AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, diğer protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





