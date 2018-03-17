NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cemiyet Başkanı Ekici, mesajında, Çanakkale'de verilen savaşın, sıradan bir savaş olmadığını kahramanlık adına verilmiş en büyük destanlardan biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşı her türlü zorluk ve yoksullukta, dünyanın en güçlü devletlerine karşı şanlı Türk Ordusu'nun, İslam'ın yıkılmaz kapısı olduğunu gösterdiği savaş olduğunu aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Bu zafer bize söz konusu vatan olduğunda bu milletin birlik ve beraberlik içinde neler yapabildiğinin en büyük göstergesidir. Bugün bu güzel topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu canları pahasına vatanını koruyan kahramanlara borçluyuz. Her yönüyle maneviyat hazinesi olan bu savaşı sadece senede bir kez kutlanan bir ritüel olarak görmek yapılabilecek en büyük yanlıştır. Çanakkale ruhunu hep dinç tutarak şehitlerin ruhunu şad etmeliyiz."



