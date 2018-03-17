18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

SİVAS (AA) - CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığınca 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

Parti üyeleri, ilk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan asker ve polis şehitliklerini ziyaret etti ve dua okudu.

Daha sonra kent meydanına gelen partililer adına CHP Merkez İlçe Başkanı Özgür Erdoğan, konuşma yaptı.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin akışını değiştirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çanakkale Zaferi genç, yaşlı, kadın, erkek demeden 300 bin vatan evladının kahramanlığı, iradesi, cesareti ve sonsuz vatan sevgisinin yanı sıra savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhameti de tüm insanlığa örnek olmuştur. Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ebediyen dalgalanmasıdır. Birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen destansı mücadeledeki ruhu, bilinci ve kararlılığı idrak etmek, gelecek kuşaklara bu bilinci aktarmak ve daha güvenli bir şekilde devretmektir."

Açıklamanın ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.