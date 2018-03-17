KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve devletin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Türk devletinin kuruluşuna giden yolda, geçmişinde olduğu gibi tarihe altın harflerle yazılan ve milletin üzerinde oynanan oyunları boşa çıkaran eşsiz zaferler kazandığını, zaferlerin büyük azim ve iman ile mücadele ederek kazanıldığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Bizler bu vatanın sahipleri olarak aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, ülkemizi daha yükseklere taşımaya, milli ve manevi değerlerimizi daima yaşatmaya devam edeceğiz. Zengin enerji kaynakları sebebiyle emperyalist güçlerin bu coğrafya üzerindeki kirli planları tarih boyunca hiç eksik olmamıştır. Ne yazık ki günümüzde de etnik ve dini farklılıkları kullanarak bu toprakların asıl sahipleri olan ortadoğu devletleri ve hemen yanı başında bulunan ülkemizin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik tehditler ve girişimler her geçen gün artarak devam etmektedir. Nitekim, 15 Temmuz’da halkımızın demokrasi yolunda hainlere karşı sergilediği dik duruş ile sınır bölgelerinde şu an devam eden mücadele de bu inancın, birlik ve beraberliğin bir tezahürü niteliğindedir. Şehitleri anma günü vesilesiyle, vatan topraklarımızı canları pahasına savunarak milletimize emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."