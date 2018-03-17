ANKARA (AA) - Gölbaşı Alperen Ocakları tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, Türk milletinin 18 Mart'ta önemli bir destanı yazdığını söyledi.

Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, şunları kaydetti:

"Bugün koskoca bir destanı bir milletin dirilişinin adı olan Çanakkale'yi, Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerimizi anmak için buradayız. Tüm dünya kaybedecekleri bir avuç toprak olan bu milleti yenmeniz kolay diyorlardı. Çünkü onlar için kaybedilen sadece topraktı. Ama Türk milleti için bu böyle olmamıştı. Tarih boyunca yurt edindiği hiçbir yere bir avuç toprak gözü ile bakmamıştır. Çünkü o toprak vatandır, al bayrağa kan, hilale yıldızdır. Can alınır, can verilir onun için. Sonsuz güce sırtını yaslamış bir milleti, orduyu fani olan hiçbir güç yenemez."

Konuşmanın ardından tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi yapıldı.

Etkinliğe, BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmet Zaid Ayan, Eksen Sendikası Genel Başkanı İsmail Yıldız ve vatandaşlar katıldı.