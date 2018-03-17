NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yanar, mesajında, Çanakkale Zaferi’nin, büyük Türk milletinin, bu vatanı tarih sahnesinde yerle bir etmek isteyenlere karşı verdiği büyük ruhun dışa vuruşu olduğunu belirtti.

Çanakkale’de düşmana karşı top yekün verilen onurlu mücadelenin tarihin sayfalarında yerini aldığını vurgulayan Yanar, şunları kaydetti:

"Türk milleti Çanakkale ruhunu 15 Temmuz gecesi bir daha ortaya koydu. Bu millet için, bu devlet, bu topraklar ve bu bayrak için canını hiç çekinmeden verecek asaletli insanlarımız, kadını ile erkeği ile tankların önlerine, silahların önlerine göğüslerini siper ettiler. Çanakkale ruhunun tarihin derinliklerinde yok olacağı düşünenler bir kez daha hezimete uğradılar. İnanıyorum ki 15 Temmuz şehitlerimiz, 18 Mart şehitlerimizle bir ve beraber olarak bu asil milletin gönüllerinde ilelebet yaşayacaklardır. . Çanakkale’de milletimizin kazandığı bu zafer, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır. Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."