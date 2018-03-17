KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da hainlere ve şer güçlere hak ettiği cevabı vereceğini belirtti.

Türk milletinin tarihin her döneminde vatanını canından aziz bildiğini ve konu vatan olunca koşa koşa ölüme gittiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bir ve beraber oldukça Allah'ın izni, milletimizin azmiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü güçlüğün üstesinden geliriz. Dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de başta Afrin olmak üzere sınır ötesinde ya da sınırlarımız içinde, teröristlerle ve hainlerle yaptığımız mücadelede Allah her zaman yar ve yardımcımızdır. Bu duygularla tarihin en büyük destanını bu millete armağan eden Çanakkale şehitlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gönlünde vatan ve millet aşkı olan gazi milletimizin fertlerini saygıyla selamlıyorum."